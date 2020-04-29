2020-04-29T17:26:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: из 258 госпитализированных 24 находятся в тяжелом состоянии

Опергруппа отчиталась о состоянии заболевших рязанцев
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 29 апреля, опергруппа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции отчиталась о состоянии заболевших COVID-19 рязанцев.

Напомним, что на 29 апреля в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 числятся 880 человек – 64 из них уже выздоровели.

258 пациентов госпитализированы, в том числе 15 детей.

Состояние 89 человек медики оценивают, как удовлетворительное. 145 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых случаев – 24, в том числе шесть человек (58, 65, 66, 67, 69 и 83-х лет) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Остальные рязанцы переносят заболевание в легкой форме. Они находятся дома под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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