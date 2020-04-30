2020-04-30T12:50:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Рязани заразились уже 82 ребенка

Опергруппа опубликовала последние данные по инфицированным в Рязанской области
Поделиться:
Коронавирусом в Рязани заразились уже 82 ребенка.Коронавирусом в Рязани заразились уже 82 ребенка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По состоянию на 30 апреля 12:00 в Рязани и области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус зарегистрированы 923 человека. Больше всего зараженных в возрасте от 18 до 45 лет - 365 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 82 человек (+11 в сравнении с 29 апреля).

Полная статистка заболевших по возрастам с подтвержденным диагнозом коронавирус:

- от 18 до 45 лет – 365 человек;

- от 46 до 64 лет – 305 человек;

- от 65 до 80 лет – 108 человек;

- старше 80 лет – 20 человек;

- дети – 82 человека (двое по 9 месяцев; восьмеро по 1 году; четверо по 2 года; трое по 3; трое по 4 года; четверо по 5 лет; 6; восьмеро по 8 лет; шестеро по 9 лет; четверо по 10 лет; шестеро по 11 лет; семеро по 12; пятеро по 13 лет; семеро по 14; пятеро по 15лет; четверо по 16 и пятеро по 17 лет).

По условно подтвержденным диагнозам:

- от 18 до 45 лет – 15 человек;

- от 46 до 64 лет – 19 человек;

- от 65 до 80 лет – 1 человек;

- старше 80 лет – 2 человека;

- дети – 6 человек (1;3; двое по 8;13; 17 лет).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 30 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 30 апреля 2020 года (информация обновляется).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ни запаха, ни вкуса пищи: врач рассказала о симптомах коронавируса одной из пациенток
Из рязанских больниц выписались еще пять человек, перенесших коронавирус
Коронавирусом в Рязани заразились уже 82 ребенка
Рязанской «скорой» подарили средства индивидуальной защиты
Коронавирусом в Рязани 30 апреля заразились еще 40 человек. Всего заболевших – 880
В Рязани 30 апреля на трех улицах отключили воду
Стало известно, как будет в Рязани работать Сбербанк в первые две недели мая
Игрок ЦСКА Константин Кучаев пообщается с рязанцами в прямом эфире
Минздрав об очередном фейке: Рязанские врачи не торгуют диагнозами COVID-19
Губернатор Любимов: В магазинах Рязани необходимо ограничить количество посетителей
Умерла главный внештатный детский инфекционист рязанского минздрава
Коронавирус в Рязани: 29 апреля скончался 70-летний мужчина с COVID-19
Коронавирус в Рязани: губернатор попросил не приезжать в Рязанскую область
Передвижение по QR-коду в Рязани: цифровые пропуска необязательны, но лучше их оформить
Коронавирус в Рязани: в магазинах и в общественном транспорте теперь только в масках
Передвижение по QR-коду в Рязани: если пропуска нет, подойдет паспорт
В Рязани на улице Горького столкнулись Lada и Niva Chevrolet
Коронавирус в Рязани: из 258 госпитализированных 24 находятся в тяжелом состоянии
В Рязани открылась еще одна лаборатория по диагностике COVID-19
В Рязани анонсировали аэрозольную дезинфекцию 30 апреля