Коронавирусом в Рязани заразились уже 82 ребенка

30 Апр 2020 2020-04-30T12:50:13+03:00

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По состоянию на 30 апреля 12:00 в Рязани и области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус зарегистрированы 923 человека. Больше всего зараженных в возрасте от 18 до 45 лет - 365 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 82 человек (+11 в сравнении с 29 апреля).

Полная статистка заболевших по возрастам с подтвержденным диагнозом коронавирус:

- от 18 до 45 лет – 365 человек;

- от 46 до 64 лет – 305 человек;

- от 65 до 80 лет – 108 человек;

- старше 80 лет – 20 человек;

- дети – 82 человека (двое по 9 месяцев; восьмеро по 1 году; четверо по 2 года; трое по 3; трое по 4 года; четверо по 5 лет; 6; восьмеро по 8 лет; шестеро по 9 лет; четверо по 10 лет; шестеро по 11 лет; семеро по 12; пятеро по 13 лет; семеро по 14; пятеро по 15лет; четверо по 16 и пятеро по 17 лет).

По условно подтвержденным диагнозам:

- от 18 до 45 лет – 15 человек;

- от 46 до 64 лет – 19 человек;

- от 65 до 80 лет – 1 человек;

- старше 80 лет – 2 человека;

- дети – 6 человек (1;3; двое по 8;13; 17 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU