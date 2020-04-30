30 Апр 2020 2020-04-30T10:53:23+03:00

Коронавирусом в Рязани 30 апреля заразились еще 40 человек. Всего заболевших – 880. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Последние новости о коронавирусе в Рязанской области на 28 апреля: вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 923 человек

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В Рязани и области выявили еще 40 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативная рабочая группа регионального правительства.

Таким образом, с начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 880 человек. Еще 43 положительных теста находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 923 человека.

В настоящее время выздоровели 64 человека, 47 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU