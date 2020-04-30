Коронавирусом в Рязани 30 апреля заразились еще 40 человек. Всего заболевших – 880
В Рязани и области выявили еще 40 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативная рабочая группа регионального правительства.
Таким образом, с начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 880 человек. Еще 43 положительных теста находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 923 человека.
В настоящее время выздоровели 64 человека, 47 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU