На транзит через Рязанскую область дают 24 часа

30 Апр 2020 2020-04-30T15:59:25+03:00

Если гости региона задерживаются, для них обязательна двухнедельная самоизоляция

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Заместитель губернатора Рязанской области Евгений Беленецкий подробнее рассказал о специальном режиме въезда-выезда. Этот режим обеспечивают три круглосуточных поста на трассах. Напомним, для гостей региона теперь обязательна двухнедельная самоизоляция.

Исключение составляет транзитный транспорт. Отслеживать передвижение автомобилей будут по камерам и, обработав данные, передавать их в ГИБДД.

«Полученная информация позволяет определить, идут ли машины через Рязанскую область транзитом или остаются в регионе. Первым дается 24 часа, чтобы его покинуть. Всем, кто намерен остаться, необходимо пройти 14-дневный карантин», - пишет со слов Беленецкого опергруппа.

Чтобы не терять время на въездном посту, людям предлагают заранее получить QR-код с личными данными и информацией о том, где его обладатель будет проходить самоизоляцию. Дальнейший контроль соблюдения режима лежит на Роспотребнадзоре.

Постановления о необходимости пройти карантин также будут вручать на вокзалах – автобусных и железнодорожных. Чтобы контролировать температуру пассажиров, там планируют установить рамки с инфракрасными датчиками для контроля температуры тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU