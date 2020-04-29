Анализ на коронавирус: где в Рязани сдать тест на COVID-19 и кому это нужно в первую очередь

Число заразившихся коронавирусом в Рязанской области продолжает расти. Ежедневно диагноз «COVID-19» ставят нескольким десяткам пациентов, большинство из которых, правда, переносят болезнь в легкой форме, однако есть и те, кто болеет крайне тяжело. Так, по состоянию на 27 апреля (день сдачи номера в печать) всего в регионе умерли три человека, у которых подтвердили наличие вируса, а в тяжелом состоянии находятся 11 человек.

К сожалению, против нового штамма коронавируса пока не разработано ни вакцин, ни лекарственных средств. Эксперты считают, что пройдет не менее полутора лет, прежде чем все клинические испытания будут завершены, разработки – одобрены и выпущены на рынок.

Единственная возможная мера на данный момент – быстрая диагностика для выявления инфицированных и размещение их на карантин.

ОБСЛЕДОВАНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ

В такой ситуации многие рязанцы стали искать возможность, как проверить себя и своих близких на наличие в организме возбудителя болезни. Но, как оказалось, сделать это весьма не просто.

Во-первых, просто купить в аптеке экспресс-тесты нельзя. Анализ может проводиться только в лабораторных условиях с помощью сложного оборудования. Также проведение такого анализа опасно, поэтому не каждая лаборатория имеет разрешение на такие исследования. Она должна быть обеспечена средствами для работы с определенным уровнем патогенности микроорганизмов. Во-вторых, тестирование на COVID-19 сейчас делают не по желанию пациента, а только по назначению врача.

Как нам сообщили в горячей линии Роспотребнадзора, сдать анализы на коронавирус рязанцы могут в медицинских учреждениях, к которым они прикреплены.

– Проверку на коронавирус в регионе проводят в «Центре гигиены и эпидемиологии в Рязанской области». Но напрямую обращаться в центр не стоит – процедуру забора анализов проводят только в поликлинике или больнице, в которой вы наблюдаетесь, – сообщили по телефону в Роспотребнадзоре.

Эту же информацию нам подтвердили и в поликлинике, к которой прикреплен автор этой статьи. Там подчеркнули, что самостоятельная сдача анализа не предусмотрена. И объяснили, что обследование назначается медицинским работником при необычно протекающих пневмониях, причина которых не установлена, а также при комплексе симптомов: кашель, высокая температура, проблемы с дыханием. Проверяют также всех, кто находился с зараженнымв тесном контакте.

В Рязанской области анализы на COVID-19 проводят три гослаборатории,Фото: Светлана Макеева

ПРОВОДИТЬ ТЕСТЫ В РЯЗАНИ МОГУТ ТОЛЬКО ТРИ ГОСЛАБОРАТОРИИ

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области «КП» сообщили, что в регионе исследование на COVID-19 проводится только в трех государственных лабораториях: в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» и в двух лабораториях регионального министерства здравоохранения. Ни одна частная лаборатория в Рязани проводить такие исследования точно не может.

Однако в Москве все же есть несколько частных организаций, которые прошли соответствующее лицензирование и получили право проводить исследования на COVID-19. При этом тесты доступны не во всех российских регионах. Например, «Гемотест» тестирует только жителей Москвы и Подмосковья, а вот в рязанской клинике «Ниармедик» анализ на коронавирус у вас возьмут с удовольствием. Но только в том случае, если вы в последние две недели не были за границей, а также если у вас нет повышенной температуры тела и респираторных симптомов. В этом случае за 4 тысячи 700 рублей медсестра компании приедет к вам домой и возьмет мазок на COVID-19. Потом ваши анализы отправят в лабораторию в Москву и уже оттуда сообщат результат теста. При этом в клинике подчеркнули,

что данный анализ поможет вам лишь понять, здоровы вы в данный момент или нет. А вот тесты на наличие в крови антител там не делают, так что узнать о том, что вы уже переболели, при помощи этой процедуры точно не получится.

ПРОВОДИТЬ ТЕСТЫ В РЯЗАНИ МОГУТ ТОЛЬКО ТРИ ГОСЛАБОРАТОРИИ

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области «КП» сообщили, что в регионе исследование на COVID-19 проводится только в трех государственных лабораториях: в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» и в двух лабораториях регионального министерства здравоохранения. Ни одна частная лаборатория в Рязани проводить такие исследования точно не может.

Однако в Москве все же есть несколько частных организаций, которые прошли соответствующее лицензирование и получили право проводить исследования на COVID-19. При этом тесты доступны не во всех российских регионах. Например, «Гемотест» тестирует только жителей Москвы и Подмосковья, а вот в рязанской клинике «Ниармедик» анализ на коронавирус у вас возьмут с удовольствием. Но только в том случае, если вы в последние две недели не были за границей, а также если у вас нет повышенной температуры тела и респираторных симптомов. В этом случае за 4 тысячи 700 рублей медсестра компании приедет к вам домой и возьмет мазок на COVID-19. Потом ваши анализы отправят в лабораторию в Москву и уже оттуда сообщат результат теста. При этом в клинике подчеркнули,

что данный анализ поможет вам лишь понять, здоровы вы в данный момент или нет. А вот тесты на наличие в крови антител там не делают, так что узнать о том, что вы уже переболели, при помощи этой процедуры точно не получится.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Но здесь возникает резонный вопрос: а зачем сдавать тест, если признаков болезни у вас нет? И действительно, специалисты говорят, что в этом нет абсолютно никакого смысла. Вирус ищут в клетках эпителия из носоглотки, и отсутствие симптомов означает, что он еще не поразил слизистую носа и горла. То есть, во время инкубационного периода, который по последним данным уже может превышать 20 дней, с помощью экспресс-теста выявить вирус может и не получиться.

НА ЗАМЕТКУ

Как работает экспресс-тест на коронавирус

Для анализа у пациента берут мазки из горла и носа. Также могут взять пробы из верхних и нижних дыхательных путей мокроту и слюну. Образцы транспортируют в лабораторию, а затем проводят процедуру анализа.

Она основана на методе ПЦР – полимеразной цепной реакции. Это метод молекулярной биологии. Для проведения анализа клетки, присутствующие в пробе, разрушаются, и из них высвобождаются фрагменты генетического материала – ДНК. Отобранную часть копируют и размножают для того, чтобы отследить конкретные фрагменты ДНК коронавируса. Если он найден, значит, в пробе присутствовал вирус. Также можно определить количество возбудителя болезни.

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