В Рязани открылась еще одна лаборатория по диагностике COVID-19
В Рязани на базе больницы для осужденных открылась лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УФСИН.
В этой лаборатории будут исследовать анализы осужденных и находящихся в СИЗО, медицинских работников и сотрудников уголовно-исполнительной системы.
- Сегодня начала свою работу лаборатория. Первые тесты уже сделаны. Наши наборы тестов позволяют обнаружить заболевание уже на ранних стадиях, что очень важно для экстренной диагностики, - отметил начальник баклаборатории по диагностике туберкулеза, кандидат медицинских наук, врач-бактериолог Александр Тарарышкин.
По состоянию на 29 апреля все взятые анализы показали отрицательные результаты.
Напомним, что в конце марта был госпитализирован сотрудник рязанской исправительной колонии №5. Это житель райцентра Скопин, который 14 марта вернулся с отдыха в Таиланде. 30 марта у него поднялась высокая температура, а проведеный тест на COVID-19 дал положительный результат.
Фото: УФСИН по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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