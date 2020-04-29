В Рязани открылась еще одна лаборатория по диагностике COVID-19

29 Апр 2020 2020-04-29T17:25:41+03:00

Правда, исследовать в ней будут только анализы из учреждений ФСИН

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В Рязани на базе больницы для осужденных открылась лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УФСИН.

В этой лаборатории будут исследовать анализы осужденных и находящихся в СИЗО, медицинских работников и сотрудников уголовно-исполнительной системы.

- Сегодня начала свою работу лаборатория. Первые тесты уже сделаны. Наши наборы тестов позволяют обнаружить заболевание уже на ранних стадиях, что очень важно для экстренной диагностики, - отметил начальник баклаборатории по диагностике туберкулеза, кандидат медицинских наук, врач-бактериолог Александр Тарарышкин.

По состоянию на 29 апреля все взятые анализы показали отрицательные результаты.

Напомним, что в конце марта был госпитализирован сотрудник рязанской исправительной колонии №5. Это житель райцентра Скопин, который 14 марта вернулся с отдыха в Таиланде. 30 марта у него поднялась высокая температура, а проведеный тест на COVID-19 дал положительный результат.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU