Коронавирус в Рязани: в магазинах и в общественном транспорте теперь только в масках
В среду, 29 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, согласно которому в регионе вводятся дополнительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Теперь при посещении магазинов, мест оказания услуг, остановок общественного транспорта и вокзалов, а также при поездках в общественном транспорте и на такси рязанцы обязаны использовать индивидуальные средства защиты (маски, респираторы и прочее).
Напомним, что на 29 апреля в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 числятся 880 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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