Коронавирус в Рязани: в магазинах и в общественном транспорте теперь только в масках

29 Апр 2020 2020-04-29T19:00:20+03:00

Губернатор Николай Любимов подписал распоряжение о введении дополнительных мер по борьбе с распространением COVID-19

Изменить размер текста: A A

В среду, 29 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, согласно которому в регионе вводятся дополнительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Теперь при посещении магазинов, мест оказания услуг, остановок общественного транспорта и вокзалов, а также при поездках в общественном транспорте и на такси рязанцы обязаны использовать индивидуальные средства защиты (маски, респираторы и прочее).

Напомним, что на 29 апреля в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 числятся 880 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Передвижение по QR-коду в Рязани: если пропуска нет, подойдет паспорт

Оперативная группа регионального правительства разъяснила некоторые моменты с введением системы электронных пропусков (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU