Коронавирус в Рязани: стало известно, в каком районе города больше всего инфицированных
Администрация Рязани опубликовала свежую статистику по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в областном центре. Согласно карте представленной городскими чиновниками, больше всего подтвержденных и условно подтвержденных случаев заболевания зафиксировано в Железнодорожном районе - 26. В Московском районе зарегистрировано – 24 случая, в Октябрьском – 20 заболевших, в Советском районе – 6 случаев заражения.
Всего же в Рязани по данным администрации, на 16.00 16 апреля зафиксировано 76 случаев COVID-19. В целом в регионе 185 таких пациентов.
Фото: пресс-служба администрации Рязани.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани и области: свежие данные по зараженным в районах
Последние новости по коронавирусу в Рязани и Рязанской области: название районов и населенных пунктов, откуда приходит информация о зараженных коронавирусом (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»