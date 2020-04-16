16 Апр 2020 2020-04-16T20:26:35+03:00

Коронавирус в Рязани: стало известно, в каком районе города больше всего инфицированных - последние новости о заболевших в Рязани

Изменить размер текста: A A

Администрация Рязани опубликовала свежую статистику по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в областном центре. Согласно карте представленной городскими чиновниками, больше всего подтвержденных и условно подтвержденных случаев заболевания зафиксировано в Железнодорожном районе - 26. В Московском районе зарегистрировано – 24 случая, в Октябрьском – 20 заболевших, в Советском районе – 6 случаев заражения.

Всего же в Рязани по данным администрации, на 16.00 16 апреля зафиксировано 76 случаев COVID-19. В целом в регионе 185 таких пациентов.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области: свежие данные по зараженным в районах

Последние новости по коронавирусу в Рязани и Рязанской области: название районов и населенных пунктов, откуда приходит информация о зараженных коронавирусом (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU