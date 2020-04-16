2020-04-16T17:55:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области: свежие данные по зараженным в районах

Последние новости по коронавирусу в Рязани и Рязанской области: название районов и населенных пунктов, откуда приходит подробная информация о зараженных коронавирусом. Информация обновляется
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Коронавирус в Рязани и области: свежие данные по зараженным в районахКоронавирус в Рязани и области: свежие данные по зараженным в районахФото: Олег ЗОЛОТО
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Оперативная группа выложила очередную актуальную информацию по заболевшим коронавирусом в Рязани и области. Согласно полученной информации, больше всего инфицированных в Рязани – 76, Заокском сельском поселении – 20 и городе Михайлове – 17. Причем, сутками ранее в Михалове было всего девять заболевших коронавирусом человек.

Значительно прибавилось инфицированных и в Шацком районе, теперь их стало 6 человек – 5 – в Казачьей Слободе и один зараженный в поселке Вочкас. Не остался в стороне и сам Шацк, за сутки там обнаружили пять зараженных коронавирусом человек (подробнее ознакомиться с данными по заболевшим в районах).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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