Коронавирус в Рязани и области: свежие данные по зараженным в районах
Оперативная группа выложила очередную актуальную информацию по заболевшим коронавирусом в Рязани и области. Согласно полученной информации, больше всего инфицированных в Рязани – 76, Заокском сельском поселении – 20 и городе Михайлове – 17. Причем, сутками ранее в Михалове было всего девять заболевших коронавирусом человек.
Значительно прибавилось инфицированных и в Шацком районе, теперь их стало 6 человек – 5 – в Казачьей Слободе и один зараженный в поселке Вочкас. Не остался в стороне и сам Шацк, за сутки там обнаружили пять зараженных коронавирусом человек (подробнее ознакомиться с данными по заболевшим в районах).
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ИСТОЧНИК KP.RU