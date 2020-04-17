2020-04-17T12:28:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанский губернатор объяснил снятие карантина с сел Заокское и Коростово

Николай Любимов признал, что в эпидемическом очаге есть люди, «проявляющие неразумный эгоизм»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время прямой линии 17 апреля прокомментировал введение и скорое снятие карантина с сел Заокское и Коростово. Жесткие ограничительные меры там, напомним, вводились из-за ситуации с коронавирусом.

- Комплекс ограничительных мер потребовался, чтобы сдержать распространение инфекции, так как в этих двух селах было обнаружено много заболевших и людей в контакте с ними. Многие местные жители ездят в Москву, возвращаются оттуда и контактируют с односельчанами. <…> Это [карантин] нам позволило удержать эпидемическую ситуацию на контроле, остановить постоянную ротацию населения, выявить людей, имевших непосредственные контакты с заболевшими, взять анализы и установить особое наблюдение, - объяснил Любимов.

По последним данным на 17 апреля, в Заокском сельском поселении выявлено 22 подтвержденных и условно подтвержденных случая COVID-19.

- Чтобы не было избыточных мер, необходимо было действовать грамотно, четко и оперативно. <…> За 2,5 дня был полностью проведен весь комплекс мероприятий: дезинфицирована территория сел, медики осмотрели жителей, госпитализировали граждан, которым была показана госпитализация. Больные в легкой форме получают лечение в условиях домашней изоляции, - назвал причину снятия карантина Любимов.

Губернатор добавил, что главная рекомендация людям остается прежней – оставаться дома, однако есть люди, которые «проявляют неразумный эгоизм».

- Мы о них знаем и будем делать все, чтобы они не подвергали других опасности заражения, - заявил Любимов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Въезд и выезд из рязанских сел Заокское и Коростово снова сделали свободным

Ограничительные меры сняли спустя два дня после их введения (подробнее).

Карантин в Заокском и Коростове: первый день в изоляции, попытка «бунта» и визит вице-губернатора

В результате минсельхоз скупит молоко у местных, а больничные выдадут всем, кому они необходимы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20-летний рязанец через интернет совращал несовершеннолетних. Потерпевшими стали 11 мальчиков
Коронавирус в Рязани: ждать ли отмены коммунальных платежей
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса
Любимов – о дежурных группах в детсадах: Подвергать детей опасности нельзя
Рязанский губернатор объяснил снятие карантина с сел Заокское и Коростово
Губернатор Николай Любимов: Посещать кладбища на Пасху – грех
Коронавирус в Рязани: общее число заболевших и условно заболевших достигло 217 человек
На трассе под Рязанью «Москвич» сбил перебегающего дорогу пешехода
Пьяный рязанец на «ГАЗели» врезался в тросовое ограждение
Рязанские власти закупают новый бизнес-седан
СК: в Рязанской области стали больше убивать и насиловать
Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 17 апреля 08.30: 751 человек под наблюдением
Коронавирус в Рязани: один из ТЦ перестал брать аренду с неработающих предприятий
Умер артист рязанского театра кукол Андрей Абрамов
Коронавирус в Рязани: опергруппа изобличила очередной «фейк» про перинатальный центр
Коронавирус в Рязани и области: из других регионов в районы приехали 35 тысяч 805 человек
Коронавирус в Рязани: стало известно, в каком районе города больше всего инфицированных
Я его осадить хотел: Дмитрий Панкин рассказал об инциденте с охранником гордумы
Режим самоизоляции в Рязани 2020: полиция не пустила в Москву машину с молоком
В рязанской больнице Семашко рассказали, как лечат пациентов с коронавирусом
«Ростелеком» установил тепловизор на Рязанском приборном заводе