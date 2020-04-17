Коронавирус в Рязани: общее число заболевших и условно заболевших достигло 217 человек
В пятницу, 17 апреля, губернатор Николай Любимов на онлайн пресс-конференции озвучил последние данные по распространению COVID-19 в регионе.
На 11.00 17 апреля в Рязанской области подтвержденными (184) и условно подтвержденными (33) являются 217 человек.
62 человека них находятся в больницах. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Николай Викторович, констатировал, что в последние дни наблюдается резкий рост заболеваемости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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