Коронавирус в Рязани: на границе Рязанской и Московской областей организован специальный пост
В четверг, 16 апреля, на границе Рязанской и Московских областей в деревне Срезнево Рыбновского района на трассе М5 «Урал» представители МВД, МЧС, Роспотребнадзора и скорой медицинской помощи организовали пост, призванный предотвратить дальнейшее распространение коронавирускной инфекции.
Дорожные полицейские останавливают автомобили для того, чтобы медики, сотрудники Роспотребнадзора и волонтеры могли проверить здоровье водителей и пассажиров. Также выявляются нарушители самоизоляции и нарушители правил дорожного движения.
За первые восемь часов работы сотрудники ГИБДД выявили более пятидесяти нарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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