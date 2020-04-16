Коронавирус в Рязани: на границе Рязанской и Московской областей организован специальный пост

16 Апр 2020 2020-04-16T18:13:33+03:00

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В четверг, 16 апреля, на границе Рязанской и Московских областей в деревне Срезнево Рыбновского района на трассе М5 «Урал» представители МВД, МЧС, Роспотребнадзора и скорой медицинской помощи организовали пост, призванный предотвратить дальнейшее распространение коронавирускной инфекции.

Дорожные полицейские останавливают автомобили для того, чтобы медики, сотрудники Роспотребнадзора и волонтеры могли проверить здоровье водителей и пассажиров. Также выявляются нарушители самоизоляции и нарушители правил дорожного движения.

За первые восемь часов работы сотрудники ГИБДД выявили более пятидесяти нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU