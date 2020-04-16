2020-04-16T17:25:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: город готов принять больных из Москвы, если будет поставлена такая задача

Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий рассказал, на какую помощь может рассчитывать столичный регион
Роман ДОРОФЕЕВ
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Ситуация с COVID-19 с стране осложняется с каждым днем – в списках заболевших уже почти тридцать тысяч россиян. Наиболее остро ситуация складывается в Москве (более 16 тысяч заболевших на 16 апреля).

«Комсомольская правда» поинтересовалась у министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого на какую помощь в такой сложной ситуации могут рассчитывать наши соседи.

- У наших медиков (рязанских – Ред.) есть работа на местах, тем более у тех, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме этого, желающих отправиться в Москву даже на очень хорошо оплачиваемую работу в период пандемии COVID-19 мало. У нас же таких полномочий – направлять медиков куда-то – нет.

Принять пациентов из других регионов, в том числе и столичного, в наших клиниках, мы готовы, если будет поставлена такая задача на федеральной уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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