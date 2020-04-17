В Рязани у женщин с подозрением на коронавирус родились дети
В Рязани, а именно в гинекологическом отделении новой БСМП, впервые приняли роды у двух женщин с подозрением на коронавирус, причем в обоих случаях все прошло без каких-либо сложностей. Новорожденных поместили в отдельные боксы ОДКБ имени Дмитриевой и тоже протестировали на COVID-19. Результат оказался отрицательным.
Опасаться за жизнь мам, чьи положительные анализы пока находятся на дополнительной проверке, нет оснований: они не числятся среди тех, у кого заболевание протекает в тяжелой форме. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной опергруппе.
Всего по состоянию на 14.00 17 апреля в Рязанской области зарегистрировано 217 подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19. Среди зараженных 21 несовершеннолетний: от 9 месяцев до 17 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU