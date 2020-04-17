2020-04-17T12:12:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Любимов – о дежурных группах в детсадах: Подвергать детей опасности нельзя

Губернатор заявил, что «вопрос прорабатывался», но решение принято не в пользу идеи открытия дежурных групп
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Николай Любимов высказался против идеи открытия дежурных групп в детских садах.Николай Любимов высказался против идеи открытия дежурных групп в детских садах.
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17 апреля во время прямой линии губернатор Николай Любимов высказался о возможности открытия дежурных групп в детских садах в условиях пандемии коронавируса. Напомним, дошкольные учреждения закрыты до особого распоряжения – это одна из мер борьбы с распространением COVID-19.

- Мы тоже прорабатывали эту возможность. Учитывая, сколько людей захотят привести своих детей, это означает открытие большинства детских садов. Однако детские сады мы закрывали, чтобы обеспечить безопасность самого дорогого – наших детей. Я считаю, что подвергать их опасности нельзя. Прошу отнестись с пониманием и жить в нынешних нелегких условиях, сообразуясь с теми ограничениями, которые необходимы, - произнес Любимов.

В ходе трансляции глава региона сам отмечал, что вопрос о дежурных группах родители задавали часто. При этом он не пояснил, как быть тем, у кого работа продолжается, а ребенка оставить не с кем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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