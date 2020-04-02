2020-04-02T16:33:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Детсады в Рязанской области закрыли до особого распоряжения

Предыдущий циркуляр устанавливал выходные до 3 апреля
Антон КОНОВАЛОВ
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Детские сады а Рязанской области не откроются после 3 апреля. Напомним, по одному из предыдущих распоряжений регионального правительства (№97-рг) выходные дни в дошкольных учреждениях объявлялись именно до 3-го числа.

Теперь, согласно новому документу, этот период продлен на неопределенное время – до особого распоряжения. Причем частным образовательным организациям также рекомендовались исключить посещение воспитанников.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Закрыты многие организации (кроме аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости и некоторых других), введены ограничения на передвижения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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