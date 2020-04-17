2020-04-17T17:00:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 16.00 17 апреля: выздоровели еще пять человек

Последние новости по коронавирусу в Рязани и Рязанской области: подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19 осталось 217
Антон КОНОВАЛОВ
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Выписать нескольких пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, еще с прошлой недели готовились в больнице Семашко. Фото: ГТРК "Ока".Выписать нескольких пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, еще с прошлой недели готовились в больнице Семашко. Фото: ГТРК "Ока".
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В Рязанской области от коронавирусной инфекции вылечились еще пять человек. Теперь людей, переболевших COVID-19, в регионе стало девять. Такова статистика на 16.00 17 апреля.

Подтвержденных и условно подтвержденных случаев коронавируса остается 217. В это число входят 33 человека, чьи анализы находятся на повторной проверке в лаборатории Роспотребнадзора. Выздоровевшие – тоже в этой статистике.

755 человек помимо уже названных также находятся под наблюдением. Это контактные лица заболевших (либо людей с подозрением на «корону») и те, кто недавно вернулся из заграничных поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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