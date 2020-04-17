Коронавирус в Рязани, ситуация на 16.00 17 апреля: выздоровели еще пять человек
В Рязанской области от коронавирусной инфекции вылечились еще пять человек. Теперь людей, переболевших COVID-19, в регионе стало девять. Такова статистика на 16.00 17 апреля.
Подтвержденных и условно подтвержденных случаев коронавируса остается 217. В это число входят 33 человека, чьи анализы находятся на повторной проверке в лаборатории Роспотребнадзора. Выздоровевшие – тоже в этой статистике.
755 человек помимо уже названных также находятся под наблюдением. Это контактные лица заболевших (либо людей с подозрением на «корону») и те, кто недавно вернулся из заграничных поездок.
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ИСТОЧНИК KP.RU