Среди 217 случаев коронавируса в Рязанской области 21 – это дети

17 Апр 2020 2020-04-17T16:23:47+03:00

36 зараженных COVID-19 (в т.ч. условно) входят в группу риска по возрасту

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Каждый шестой человек с коронавирусом в Рязанской области входит в группу риска по возрасту. Зараженных старше 65 лет насчитывается 36, а их общее количество – 217 человек. Сюда включены и условно подтвержденные случаи, когда положительный тест проходит дополнительную проверку, и те четыре человека, которые уже выздоровели.

Под данным опергруппы на 17 апреля, 21 случай COVID-19 приходится на несовершеннолетних. За минувшие сутки подтвердился диагноз у девятимесячного малыша – это самый ранний возраст среди инфицированных в регионе.

Напомним, наибольший риск осложнений при коронавирусной инфекции возникает у представителей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями. Для них особенно важно соблюдать самоизоляцию в условиях пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU