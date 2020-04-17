17 Апр 2020 2020-04-17T15:29:57+03:00

Коронавирус в Рязани и области: появились свежие данные по зараженным в районах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости по коронавирусу в Рязани и Рязанской области: название районов и населенных пунктов, откуда приходит подробная информация о зараженных коронавирусом

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По состоянию на 17 апреля 14:00 в Рязани и области зарегистрировано 217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Согласно полученной информации, больше всего инфицированных в Рязани – 99 (+23 человека в сравнении с 16 апреля)

Увеличилось количество заболевших в Рязанском районе – 28, это вместе с Заокским сельским поселением, а также в Скопинском, Рыбновском и других. Появился первый заболевший в поселке Ермишь и Сараевском районе (читать подробнее, в каких районах зарегистрированы носители коронавируса).

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ИСТОЧНИК KP.RU