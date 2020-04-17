Коронавирус в Рязани и области: появились свежие данные по зараженным в районах
По состоянию на 17 апреля 14:00 в Рязани и области зарегистрировано 217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Согласно полученной информации, больше всего инфицированных в Рязани – 99 (+23 человека в сравнении с 16 апреля)
Увеличилось количество заболевших в Рязанском районе – 28, это вместе с Заокским сельским поселением, а также в Скопинском, Рыбновском и других. Появился первый заболевший в поселке Ермишь и Сараевском районе (читать подробнее, в каких районах зарегистрированы носители коронавируса).
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ИСТОЧНИК KP.RU