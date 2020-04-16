Режим самоизоляции в Рязани 2020: полиция не пустила в Москву машину с молоком

16 Апр 2020 2020-04-16T19:02:24+03:00

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Утром 16 апреля на выезде из Рязанской области полицейские остановили автомобиль «Лада» с прицепом. При проверке документов выяснилось, что 33-летний водитель «Весты» вез в Москву молочную продукцию на продажу.

«Сотрудники Госавтоинспекции оперативно среагировали и в целях пресечения нарушения режима самоизоляции, выдали водителю соответствующее уведомление и отправили его домой», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, что согласно распоряжению губернатора, рязанцы не должны покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода на работу и к ближайшему магазину, выноса мусора и выгула собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU