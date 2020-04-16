2020-04-16T19:02:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Рязани 2020: полиция не пустила в Москву машину с молоком

Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба регионального УМВД.Фото: пресс-служба регионального УМВД.
Изменить размер текста:

Утром 16 апреля на выезде из Рязанской области полицейские остановили автомобиль «Лада» с прицепом. При проверке документов выяснилось, что 33-летний водитель «Весты» вез в Москву молочную продукцию на продажу.

«Сотрудники Госавтоинспекции оперативно среагировали и в целях пресечения нарушения режима самоизоляции, выдали водителю соответствующее уведомление и отправили его домой», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, что согласно распоряжению губернатора, рязанцы не должны покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода на работу и к ближайшему магазину, выноса мусора и выгула собак.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: на границе Рязанской и Московской областей организован специальный пост

Главная задача поста, как нетрудно догадаться, предотвращение распространения COVID-19 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: стало известно, в каком районе города больше всего инфицированных
Я его осадить хотел: Дмитрий Панкин рассказал об инциденте с охранником гордумы
Режим самоизоляции в Рязани 2020: полиция не пустила в Москву машину с молоком
В рязанской больнице Семашко рассказали, как лечат пациентов с коронавирусом
«Ростелеком» установил тепловизор на Рязанском приборном заводе
Коронавирус в Рязани и области: свежие данные по зараженным в районах
Коронавирус в Рязани: на границе Рязанской и Московской областей организован специальный пост
Коронавирус в Рязани: город готов принять больных из Москвы, если будет поставлена такая задача
Коронавирус в Рязани выявили у грудного ребенка
Появилось видео, как охранник силой пытался не пустить в гордуму замглавы Рязани Дмитрия Панкина
В селе Поляны под Рязанью ввели карантин по бешенству
Будьте спокойны и не паникуйте: кардиолог дала рекомендации сердечникам, чтобы не заразиться коронавирусом
Глава Рязани дала пояснения по поводу решения депутатов фракции ЛДПР покинуть зал заседаний
Семь зараженных коронавирусом в Рязани находятся в тяжелом состоянии
Коронавирус в Рязани: автокросс «День Победы» перенесен на неопределенный срок
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 13.00 16 апреля: 666 человек под наблюдением
Губернатор Любимов пообщается с рязанцами в прямом эфире во «ВКонтакте»
Собираемость оплаты за отопление и горячую воду в Рязани резко сократилась
Мосгорсуд оставил Сергея Карабасова под стражей и без свиданий
Резервный фонд администрации Рязани будет увеличен на 5 млн рублей
«Единая Россия» направит президенту предложения по поддержке предпринимателей и работников предприятий бизнеса
Коронавирус в Рязани: количество заразившихся увеличилось до 154
Пасха в Рязани 2020: обновлен список для освящения куличей на производстве
Режим ограничения в Рязани 2020: мусульманам рассказали, как молиться при закрытых мечетях