Любимов предсказал продление ограничительных мер из-за коронавируса

17 Апр 2020 2020-04-17T13:40:18+03:00

Это следует из текущей ситуации. Также губернатор высказался об ужесточении или смягчении запретов

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Николай Любимов допустил продление ограничительных мер из-за коронавируса на май. Оценку текущей ситуации он дал во время прямой линии 17 апреля, и эта оценка неутешительна.

- Сейчас сложно говорить точно. Но, исходя из того положения, которое сохраняется сейчас, ограничительные меры будут продолжаться и в мае. Все будет зависеть от ситуации, а она зависит от того, как мы все вместе справляемся с этой проблемой, соблюдаем ограничительные режимы, боремся с инфекцией, какие ресурсы для этого появляются и так далее, - высказался губернатор Рязанской области.

Об ужесточении или, напротив, смягчении запретов глава региона высказался в том ключе, что нужно соблюдать баланс:

- Есть множество совершенно полярных точек зрения. В этом и есть наша работа – не допускать избыточных мер, и с одной стороны сделать так, чтобы у людей оставалась возможность заработать деньги на пропитание, с другой – не допустить распространения коронавируса, - считает Любимов.

Вместе с тем губернатор подчеркнул: власти будут ужесточать меры воздействия к тем, кто «своим преступным равнодушием способствует распространению инфекции», то есть к людям, открыто не признающим самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU