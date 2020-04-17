Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 17 апреля 13.00: под наблюдением – 740 человек

17 Апр 2020 2020-04-17T15:00:57+03:00

Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 17 апреля 08.30: под наблюдением – 740 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области: число подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19 остается прежним – 184 и 33 соответственно

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 17 апреля 13:00 в Рязани и области зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находится 33 положительных теста по результатам первичных исследований. Четыре человека выздоровели и выписаны из больницы.

В целом на 17 апреля 13:00 поступила информация о 2885 (+20) гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 740 человек (-11). Прошли обследование 2145 (+31) граждан. Все они здоровы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 17 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 17 апреля 2020 года (информация обновляется).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU