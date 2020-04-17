Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 17 апреля 13.00: под наблюдением – 740 человек
По состоянию на 17 апреля 13:00 в Рязани и области зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находится 33 положительных теста по результатам первичных исследований. Четыре человека выздоровели и выписаны из больницы.
В целом на 17 апреля 13:00 поступила информация о 2885 (+20) гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 740 человек (-11). Прошли обследование 2145 (+31) граждан. Все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU