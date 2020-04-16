Режим ограничения в Рязани 2020: мусульманам рассказали, как молиться при закрытых мечетях
В Рязанской области из-за распространения коронавируса временно закрыли мечети, молельные дома и комнаты по пятницам, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Рязанской области.
«Джума-намаз совершать четырьмя мусульманами по образцу Московской соборной мечети. Каждый дома совершает полуденный зухр-намаз после 13:00 вместо джума. Молим Всевышнего Аллаха принять наши поклонения», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Рязанская епархия благословила жителей региона самостоятельно освятить пасхальные куличи в домашних условиях (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU