Коронавирус в Рязани: мечети и молельные дома отказались от пятничного намаза

27 Март 2020 2020-03-27T07:30:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области, мечети и молельные дома региона работают по сокращенный схеме — джума-намаз (пятничная полуденная молитва – Ред.) временно совершаться не будет. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Рязанской области.

«Каждый дома совершает зухр-намаз (полуденная молитва – Ред.) вместо джума. В остальном мечети и молельные дома работают в штатном режиме при проведении ежедневных пятикратных намазов. Смотрителям и тем, кто их замещает, строго смотреть за всеми, кто входит на территории молитв. При обнаружении симптомов заболеваний, чихающих, кашляющих, с температурой сразу отправлять домой и в больницу. После контакта с ними, сразу же вымыть руки с мылом и продезинфицировать», - говорится в сообщении.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля

Рассказываем, что закрыто и что будет работать в Рязани в эти дни (подробнее с видео).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU