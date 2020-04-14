Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 14 апреля: 89 человек заражены, 39 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 14 апреля 2020 года. Актуальную статистику по заболевшим дает региональная оперативная группа.

По последним к 01.00 14 апреля данным в Рязанской области насчитывается 89 случаев COVID-19, включая четырех выздоровевших. Еще 39 человек сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, и теперь их анализы находятся на подтверждении в Москве. Всего в регионе провели более 5300 лабораторных исследований.

Наибольшую часть зараженных (51) выявили в Рязани. В Заокском сельском поселении, по официальной информации, COVID-19 диагностирован у 17 человек. Вирус проник уже в 13 муниципальных образований, и география расширяется.

Под медицинским наблюдением находятся 773 человека. Это те, кто вернулся из-за рубежа, контактировал с заболевшими либо людьми с подозрением на «корону».

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На совещании оперативной группы 13 апреля начальник управления Роспотребнадзора Лариса Сараева доложила, как люди в Рязанской области заражаются коронавирусом:

- Число бессимптомного носительства составляет 20%. Из числа инфицированных 10 человек прибыли из зарубежных стран, 22 выезжали в другие регионы, 44 контактировали с вышеперечисленными, 13 выявлены при обследовании с внебольничной пневмонией и ОРВИ.

Тем временем в муниципальных образованиях Рязанской области (кроме Рязани) насчитали почти 34 тысяч граждан, которые прибыли к нам из других регионов и стран.

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По данным coronavirus-monitor.ru, Рязанская область к 14 апреля уже оказалась на 12 месте в России по числу подтвержденных случаев зараженных коронавирусной инфекцией.

К счастью, показатель смертности в регионе пока остается нулевым. Однако известно, что три человека продолжают находиться в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Трах других пациентов за минувшие сутки перевели из реанимации в палаты.

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В РЖД сообщили, что с 15 апреля вносятся изменения в расписание поездов дальнего следования, в том числе проходящих через Рязань. Некоторые вовсе отменили, например: Воронеж – Москва (№ 737/738 и 739/740), «Жигули» (№ 9/10), Москва – Липецк (№ 69/70), Новороссийск – Москва (№ 125/126). У других сократили периодичность.

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