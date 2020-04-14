Коронавирус в Рязани: анализы условно зараженных больше не будут отправлять в Москву
C 15 апреля продолжительность процесса исследования на коронавирус сократится. Об этом сообщает оперативная группа правительства Рязанской области. Тесты больше не будут отправлять в Москву для подтверждения и перепроверки результатов.
«Все случаи положительных проб на коронавирус в Рязани, полученных в региональных лабораториях, будут сразу попадать в статистику», - говорится в сообщении.
Напомним, к настоящему времени в Рязани и Рязанской области выявили 116 зараженных коронавирусом человек. Анализы еще 25 условно зараженных человек находятся в Москве (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU