14 Апр 2020 2020-04-14T11:01:07+03:00

Коронавирус в Рязани: анализы условно зараженных больше не будут отправлять в Москву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости по коронавирусу в Рязани: все случаи положительных проб на коронавирус в Рязани, полученных в региональных лабораториях, будут сразу попадать в статистику

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C 15 апреля продолжительность процесса исследования на коронавирус сократится. Об этом сообщает оперативная группа правительства Рязанской области. Тесты больше не будут отправлять в Москву для подтверждения и перепроверки результатов.

«Все случаи положительных проб на коронавирус в Рязани, полученных в региональных лабораториях, будут сразу попадать в статистику», - говорится в сообщении.

Напомним, к настоящему времени в Рязани и Рязанской области выявили 116 зараженных коронавирусом человек. Анализы еще 25 условно зараженных человек находятся в Москве (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU