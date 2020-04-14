14 Апр 2020 2020-04-14T10:48:28+03:00

Коронавирус в Рязани: число зараженных увеличилось до 116 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области: подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения в сумме составляет 141 человек

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14 апреля Рязани и области выявили еще 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства. Лабораторные анализы условно зараженных 25 человек направлены в Москву на подтверждение. Все люди изолированы и находятся под наблюдением.

Таким образом, с начала пандемии в Рязани и области коронавирусом заразились 116 человек. В целом вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 141 человек.

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С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте «Комсомольской правды» (подробности).

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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области (информация обновляется).

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ИСТОЧНИК KP.RU