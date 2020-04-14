Коронавирус в Рязани: число зараженных увеличилось до 116 человек
14 апреля Рязани и области выявили еще 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства. Лабораторные анализы условно зараженных 25 человек направлены в Москву на подтверждение. Все люди изолированы и находятся под наблюдением.
Таким образом, с начала пандемии в Рязани и области коронавирусом заразились 116 человек. В целом вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 141 человек.
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С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте «Комсомольской правды» (подробности).
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ИСТОЧНИК KP.RU