2020-04-14T12:12:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: губернатор подписал правила поведения для организаций и граждан

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте «Комсомольской правды»
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Губернатор Николай Любимов подписал правила, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Рязанцы обязаны выполнять распоряжения губернатора. В частности, в случае приезда из-за границы сообщать об этом по телефону горячей линии (4912) 50-64-87, а также информировать власть по тому же номеру в случае возвращения из других регионов России.

Граждане старше 65 лет, а также люди, страдающие определенными заболеваниями (см. стр. 4-5), обязаны соблюдать режим самоизоляции. Все без исключений должны соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1 метра.

Организации в зависимости от складывающейся ситуации должны будут самостоятельно приостановить свою деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и других граждан, находящихся на их территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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