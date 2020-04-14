Коронавирус в Рязани: губернатор подписал правила поведения для организаций и граждан
Губернатор Николай Любимов подписал правила, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Рязанцы обязаны выполнять распоряжения губернатора. В частности, в случае приезда из-за границы сообщать об этом по телефону горячей линии (4912) 50-64-87, а также информировать власть по тому же номеру в случае возвращения из других регионов России.
Граждане старше 65 лет, а также люди, страдающие определенными заболеваниями (см. стр. 4-5), обязаны соблюдать режим самоизоляции. Все без исключений должны соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1 метра.
Организации в зависимости от складывающейся ситуации должны будут самостоятельно приостановить свою деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и других граждан, находящихся на их территориях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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