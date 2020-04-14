Коронавирус в Рязани, ситуация на 14 апреля 16.30: под наблюдением 731 человек

14 Апр 2020 2020-04-14T16:51:25+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области: подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения остается в сумме 141

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Согласно последним новостям опергруппы по борьбе с коронавирусом, к 14 апреля 16:00 в Рязани и области по-прежнему 116 зараженных вирусом людей, и анализы 25 человек находятся на подтверждении в Москве. Таким образом, в Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус зарегистрирован 141 человек.

В целом на 14 апреля 16:00 поступила информация о 2696 (+11 в сравнении с 14 апреля 13:00) гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 731 (+11) человек. Прошли обследование 1965 граждан. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU