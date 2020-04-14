2020-04-14T23:04:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: 10 рязанцев в тяжелом состоянии находятся в реанимации

Врачи круглосуточно следят за их состоянием, но пока не дают оптимистичных прогнозов
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Десять больных коронавирусом рязанцев в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении имени Семашко. Врачи круглосуточно следят за их состоянием, но пока не дают оптимистичных прогнозов.

— К сожалению, в последние дни количество поступающих в наше отделение больных увеличивается, — рассказывает и.о. заведующего инфекционным отделением ОКБ имени Семашко Владимир Гришин в сюжете ГТРК «Ока». — В настоящее время в инфекционном отделении больницы на стационарном лечении находятся 66 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, либо уже с подтвержденным диагнозом. Десять человек находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Напомним, согласно последним новостям опергруппы по борьбе с коронавирусом, в Рязани и области по-прежнему 116 зараженных вирусом людей, и анализы 25 человек находятся на подтверждении в Москве. Таким образом, в Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус зарегистрирован 141 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Заокском и Коростове: в поселении выявили еще три случая заражения

В селе Заокское продолжают дежурить медики (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: названы самые «инфицированные» районы города
Коронавирус в Рязани: 10 рязанцев в тяжелом состоянии находятся в реанимации
Коронавирус в Рязани: улицы будут обрабатывать аэрозольным методом
15 апреля перекроют часть Татарской улицы в Рязани
Вынесен приговор рязанскому убийце-рецидивисту
Рязанские силовики поймали насильника и грабителя
Аркадий Фомин обсудил с министром образования организацию дистанционного обучения школьников
Больше недели в Рязани на перекрестке у телезавода не работает светофор
Глава администрации Рязани ответила на критику продуктовых наборов школьников
Коронавирус в Рязани: дилеры продолжат торговать автомобилями
В Рязанской области объединили еще три больницы
На 14 апреля в Рязани запланировали дезинфекцию улиц
Коронавирус в Рязани, ситуация на 14 апреля 16.30: под наблюдением 731 человек
Коронавирус в Заокском и Коростове: в поселении выявили еще три случая заражения
В рязанских школах перенесут сроки проведения ВПР
Замглавы Рязани Дмитрий Панкин опубликовал результат анализов на коронавирус
Коронавирус в Рязани: Церковь благословила освятить пасхальные куличи дома
Коронавирус в Рязани: заболели еще четыре человека из группы риска по возрасту
Самоизоляция в Рязани: число предприятий доставки продуктов и еды увеличилось
Коронавирус в Рязани: количество наблюдаемых у врачей уменьшилось до 720 человек
Елену Сапунову могут вновь назначить председателем Рязанского облсуда
Коронавирус в Рязани: «Яндекс» оценил уровень самоизоляции горожан как крайне низкий
Ажиотажный спрос на продукты: в Рязани преодолели «имбирный кризис»
Кардиодиспансер в Рязани ужесточил режим посещения из-за коронавируса
Полиция просит откликнуться очевидцев наезда на четырех пешеходов в Рязани
Коронавирус в Рязани: губернатор подписал правила поведения для организаций и граждан
Коронавирус в Рязани: анализы условно зараженных больше не будут отправлять в Москву
Участник смертельного ДТП с мотоциклом под Рязанью был пьян