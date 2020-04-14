Коронавирус в Рязани: 10 рязанцев в тяжелом состоянии находятся в реанимации

14 Апр 2020 2020-04-14T23:04:15+03:00

Врачи круглосуточно следят за их состоянием, но пока не дают оптимистичных прогнозов

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Десять больных коронавирусом рязанцев в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении имени Семашко. Врачи круглосуточно следят за их состоянием, но пока не дают оптимистичных прогнозов.

— К сожалению, в последние дни количество поступающих в наше отделение больных увеличивается, — рассказывает и.о. заведующего инфекционным отделением ОКБ имени Семашко Владимир Гришин в сюжете ГТРК «Ока». — В настоящее время в инфекционном отделении больницы на стационарном лечении находятся 66 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, либо уже с подтвержденным диагнозом. Десять человек находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Напомним, согласно последним новостям опергруппы по борьбе с коронавирусом, в Рязани и области по-прежнему 116 зараженных вирусом людей, и анализы 25 человек находятся на подтверждении в Москве. Таким образом, в Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус зарегистрирован 141 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU