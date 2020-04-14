2020-04-14T15:48:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Заокском и Коростове: в поселении выявили еще три случая заражения

В селе Заокское продолжают дежурить медики
Константин МОГИЛИН
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В селе Заокское Рязанского района выявлено еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 апреля сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

По официальной информации, анализы людей, у которых подозревают COVID-19, были направлены на подтверждение в Москву. В целом заболевание подтвердилось у 20 жителей села, шесть из них госпитализированы.

В настоящее время в селе продолжают дежурить бригады медиков. По их словам, все ограничительные мероприятия в Заокском были своевременными, нужными и позволили удержать эпидемическую ситуацию под контролем.

Напомним, 9 апреля на карантин из-за коронавируса закрыли рязанские села Заокское и Коростово. На сутки въезд и выезд в населенные пункты был возможен только по пропускам. Но, уже на следующий день, 10 апреля, ограничения были неожиданно сняты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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