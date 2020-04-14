Ажиотажный спрос на продукты: в Рязани преодолели «имбирный кризис»

14 Апр 2020 2020-04-14T12:46:35+03:00

УФАС сообщает, что цены на имбирь в Рязани опустились до рыночных

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Во время мониторинга цен на социально значимые товары в Рязани управление Федеральной антимонопольной службы зафиксировало стабилизацию розничных цен на имбирь, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 13 апреля минимальная рыночная цена в Рязани на имбирь составляет 675 рублей за килограмм.

Напомним, резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, а также распространением в интернете «недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении коронавируса». Это повлекло ажиотаж на товар и, соответственно, ценник в диапазоне от 3 до 7 тысяч рублей. Преодолеть его удалось благодаря рыночным механизмам. Федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него справедливую рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за килограмм.

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ИСТОЧНИК KP.RU