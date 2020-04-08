Коронавирус в Рязани: как меняются цены на чеснок, имбирь и лимоны на примере одного гипермаркета

7 апреля в одном из рязанских пабликах во «ВКонтакте» выложили фотографию с ценой на чеснок, который стоит 1 249 рублей. К снимку прилагается эмоциональная запись, цитируем часть:

«Глобус. Ты там че??? Чеснок за 1200! Рядом имбирь за 800. Вы там больные? Хотя, нет. Они коммерсанты, которые наживаются на идиотах».

Ни автор фото, ни администратор паблика Иван Крестьянинов не уточнили, что рядом с чесноком за 1200 рублей, есть чеснок за 369 рублей.

— В ассортименте нашего гипермаркета представлена продукция разных ценовых категорий, — комментирует руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети гипермаркетов «Глобус» Виктория Кутузова. — Отпускные цены напрямую зависят от цен, которые устанавливают на свою продукцию поставщики. Если говорить о предложении чеснока в нашем гипермаркете, то покупатели могут выбрать как фермерский по цене 49 рублей за упаковку, так и молодой по цене 369 рублей за кг. Мы предоставляем нашим покупателям право самостоятельно выбрать оптимальный для него вариант. Наша задача, как крупного гипермаркета - обеспечить возможность этого выбора, представив все возможные предложения.

Как удалось узнать «Комсомолке» из неофициальных источников, фермер, который задрал цену на свой продукт, сам не из Рязани. Цена на чеснок у него поднялась еще 1 марта. До этого упаковка стоила 39 рублей. Фермер посчитал, что весной чеснока остается мало, и сохранить его до весны непросто, поэтому решил продавать подороже.

Что касается цен на имбирь, то в Федеральной антимонопольной службе попыталось эту ситуацию объяснить следующим образом:

«Когда объемы поставок из Китая восстановятся, рынок стабилизируется. Популярность всех перечисленных продуктов объясняется слухами, с медицинской точки зрения неподтвержденными, об их благотворном влиянии на устойчивость организма к коронавирусной инфекции» (читать подробнее).

Имбирь в Рязани и России не выращивают, потому и цены растут. Основная поставка из Китая, но границы закрыты.

— Резкое подорожание имбиря и лимона связано с рыночными механизмами, — продолжает Виктория Кутузова. — Основной объем имбиря обычно везут из Китая, лимоны – из Турции. Сейчас поставки имбиря из Китая приостановлены, границы с Турцией практически закрыты, поэтому предложение на рынке маленькое, а спрос очень высокий.

В СМИ прошла информация о том, что лимоны и имбирь помогают в лечении ОРЗ, ОРВИ, в том числе коронавируса. Теперь на эти продукты предложение ограничено, а спрос ажиотажный. Соответственно, поставщики поднимают цены. Мы от этого не получаем никакой сверхприбыли.

С другими продуктами нет такой проблемы: трудности могут возникнуть с товарами, которые мы не можем найти в России. Лимоны и имбирь в России не растут.

Лимоны теперь мы начали покупать в Узбекистане, но там, конечно, заметили высокий спрос и подняли цены. Естественно, мы ищем выходы, но пока не будет достигнут баланс между спросом и предложением, цены вряд ли опустятся. Естественно, мы работаем в этом направлении, но мы не можем сами начать выращивать имбирь.

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