2020-04-13T16:01:21+03:00
Общество

Отменен целый ряд поездов, следующих через Рязань

Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией во всей России
Иван АНТОНОВ
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Рязанцам придется учитывать изменения в расписании.Рязанцам придется учитывать изменения в расписании.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Целый ряд поездов дальнего следования, которыми привыкли пользоваться рязанцы, отменен. Во избежание распространения коронавируса с 15 апреля будет временно сокращена периодичность следования 32 поездов, еще столько же некоторое время будут отменены. Об этом сообщили «Рязанские ведомости» со ссылкой на ОАО РЖД.

В числе отмененных наиболее популярные среди рязанцев двухэтажные скоростные поезда Воронеж – Москва (номера 737/738 и 739/740). В это число входит и фирменный поезд «Жигули» (номер 9/10), следующий из Самары в Москву и обратно, поезда Москва – Липецк (номер 69/70), Новороссийск – Москва (номер 125/126).

Также в расписание внесены существенные изменения. Это относится к поездам 13/14, следующим из Челябинска в Москву и обратно – они теперь ходят через день. Аналогичная ситуация с поездом Махачкала – Москва (номер 85/86), который теперь отправляется по нечетным числам как из Москвы, так и из столицы Дагестана.

Значительные коррективы внесены в расписание целого ряда поездов южного направления, следующих через Рязань в Новороссийск, Анапу и Адлер и в обратном направлении. Причем, изменения касаются не только ближайшего времени, но и предстоящего летнего периода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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