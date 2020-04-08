В Рязани у станции Дягилево загорелся поезд Воронеж-Москва

8 Апр 2020 2020-04-08T23:04:38+03:00

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На 196 километре у станции Дягилево в Рязани загорелся поезд, следовавший из Воронежа в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 20.50. На месте выяснилось, что задымление произошло в одном из вагонов поезда. По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки, поврежден вагон на площади около трех квадратных метров.

По данным МЧС, из вагона эвакуировали семь человек, пострадавших нет. В тушении участвовали два пожарных расчета. Движение восстановлено.

При этом, по данным «РИА-Воронеж», задымление произошло на втором этаже первого вагона, его сразу же отцепили от остального состава. Также отмечается, что часть пассажиров эвакуировалась самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU