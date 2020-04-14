2020-04-14T14:16:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: заболели еще четыре человека из группы риска по возрасту

Также в столичной лаборатории подтвердили положительные тесты на COVID-19, взятые у трех детей
Антон КОНОВАЛОВ
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Появились актуальные данные о возрастной структуре заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области на 13.00 14 апреля. В группе риска по возрасту (старше 65 лет) за сутки появилось четыре новых подтвержденных случая, притом одному из представителей старшего поколения уже больше 80 лет.

Кроме того, положительным оказался тест на COVID-19 на коронавирус еще у четырех пожилых людей. Пока их анализы, согласно процедуре, которую с 15 апреля упразднят, направили в Москву на дополнительную проверку.

Также коронавирус подтвердился у трех несовершеннолетних, прежде проходивших как «условно зараженные».

Полная статистика по возрасту выглядит так (в скобках – изменение за сутки):

116 подтвержденных случаев COVID-19

до 18 лет — 12 (+3);

от 18 до 45 лет — 52 (+14);

от 46 до 64 лет — 39 (+6);

от 65 до 80 лет — 11 (+3)

старше 80 лет — 2 (+1)

25 условно подтвержденных случаев COVID-19

до 18 лет - 2;

от 18 до 45 — 9;

от 46 до 64 — 10;

от 65 до 80 — 3;

старше 80 лет — 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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