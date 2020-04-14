Коронавирус в Рязани: заболели еще четыре человека из группы риска по возрасту

14 Апр 2020 2020-04-14T14:16:58+03:00

Также в столичной лаборатории подтвердили положительные тесты на COVID-19, взятые у трех детей

Изменить размер текста: A A

Появились актуальные данные о возрастной структуре заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области на 13.00 14 апреля. В группе риска по возрасту (старше 65 лет) за сутки появилось четыре новых подтвержденных случая, притом одному из представителей старшего поколения уже больше 80 лет.

Кроме того, положительным оказался тест на COVID-19 на коронавирус еще у четырех пожилых людей. Пока их анализы, согласно процедуре, которую с 15 апреля упразднят, направили в Москву на дополнительную проверку.

Также коронавирус подтвердился у трех несовершеннолетних, прежде проходивших как «условно зараженные».

Полная статистика по возрасту выглядит так (в скобках – изменение за сутки):

116 подтвержденных случаев COVID-19

до 18 лет — 12 (+3);

от 18 до 45 лет — 52 (+14);

от 46 до 64 лет — 39 (+6);

от 65 до 80 лет — 11 (+3)

старше 80 лет — 2 (+1)

25 условно подтвержденных случаев COVID-19

до 18 лет - 2;

от 18 до 45 — 9;

от 46 до 64 — 10;

от 65 до 80 — 3;

старше 80 лет — 1.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: губернатор подписал правила поведения для организаций и граждан

Среди прочего - обязанность соблюдать самоизоляцию для пожилых и людей с определенными заболеваниями (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU