Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 21 мая: 2577 человек заразились, 96 - на подтверждении

На 1.00 21 мая в Рязани и области подтверждено 2755 случаев заболевания COVID-19. Еще 96 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 2673 человека.

В больницах региона из них пребывают 249 пациентов, в том числе девять детей.

Состояние 48 человек медики оценивают как удовлетворительное. 181 пациент пребывает в состоянии средней тяжести. Еще 20 человек – в тяжелом состоянии, из них 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Вечером в среду, 20 мая, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщила о смерти еще одного пациента, которому ранее поставили диагноз COVID-19.

Сообщается, что в одной из городских больниц умер 70-летний мужчина, имевший тяжелые сопутствующие хронические заболевания.

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Но пришли и положительные новости. 20 мая медики выписали 24 человека, переболевших коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в регионе после COVID-19 поправились 480 человек. Большинство из них лечились в больницах.

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Рязанские медики продолжают выражать недовольство по поводу невыплаты им обещанных президентом премий за работу с коронавирусными больными. В райцентре Касимов Рязанской области работники межрайонного медицинского центра записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Поводом стало отсутствие обещанных стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией. Подробности по ссылке.

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