480 рязанцев поправились после коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T21:42:53+03:00

За сутки из больниц выписаны 24 человека

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Вечером в среду, 20 мая, стало известно, что за сутки из рязанских больниц выписаны 24 человека, переболевших коронавирусом.

Таким образом, с начала пандемии в регионе после COVID-19 поправились 480 человек. Большинство из них лечились в больницах.

Жители региона, у которых болезнь протекала в легкой форме, лечились дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU