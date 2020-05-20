480 рязанцев поправились после коронавируса
За сутки из больниц выписаны 24 человека
Изменить размер текста:
Вечером в среду, 20 мая, стало известно, что за сутки из рязанских больниц выписаны 24 человека, переболевших коронавирусом.
Таким образом, с начала пандемии в регионе после COVID-19 поправились 480 человек. Большинство из них лечились в больницах.
Жители региона, у которых болезнь протекала в легкой форме, лечились дома.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани к аппаратам ИВЛ подключено 12 больных СOVID-19
Всего тяжелое состояние диагностировано у 20 человек (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»