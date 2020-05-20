2020-05-20T20:36:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани к аппаратам ИВЛ подключено 12 больных СOVID-19

Всего тяжелое состояние диагностировано у 20 человек
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Оперативная группа по профилактике распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовала свежие данные о состоянии пациентов с COVID-19.

На 20 мая в больницах региона находятся 249 пациентов, в том числе девять детей.

Состояние 48 человек медики оценивают как удовлетворительное. 181 пациент пребывает в состоянии средней тяжести. Еще 20 человек – в тяжелом состоянии, из них 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Остальные больные лечатся дома под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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