В Рязани к аппаратам ИВЛ подключено 12 больных СOVID-19
Оперативная группа по профилактике распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовала свежие данные о состоянии пациентов с COVID-19.
На 20 мая в больницах региона находятся 249 пациентов, в том числе девять детей.
Состояние 48 человек медики оценивают как удовлетворительное. 181 пациент пребывает в состоянии средней тяжести. Еще 20 человек – в тяжелом состоянии, из них 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Остальные больные лечатся дома под постоянным наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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