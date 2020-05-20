Мэрия обновила статистику по зараженным районам Рязани на 20 мая

20 Май 2020 2020-05-20T18:14:19+03:00

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По последним данным опергруппы регионального правительства, в Рязанской области зарегистрированы 2673 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них – 1429 человек проживают в Рязани.

Администрация города сообщила, в каких районах Рязани по состоянию на 20 мая 18:00 больше всего зараженных человек:

- в Московском районе — 515 (+17 в сравнении с данными на 19 мая) человек;

- в Октябрьском районе — 371 (+7) человек;

- в Железнодорожном районе — 308 (+15) человек;

- в Советском районе — 235 (+13) человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU