2020-05-21T12:22:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Прокуратура подтвердила: в Касимове медиков оставили без коронавирусных выплат

Главный врач больницы предпринимает попытки оправдаться, но выглядят они, мягко говоря, неубедительно
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В Касимове прокуратура провела проверку по поводу видеобращения к президенту и премьер-министру сотрудников местной межрайонной больницы. Медики заявили, что не получили обещанных федеральных стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Врачи города Касимов обращаются к Путину и Мишустину.

Прокуратура установила, что перечень получателей выплат был, но в нем не было работников отделений:

- инфекционного;

- терапевтического;

- педиатрического;

- анестезиологии-реанимации;

- функциональной диагностики;

- кардиологии.

То есть фактически всех тех, у чьих пациентов подтвердился COVID-19. Кто же оказался в списке, если не они, к сожалению, не уточняется. Так или иначе, прокуратура 20 мая вынесла представление, которое находится на рассмотрении.

Почти в одно время с информацией о результатах проверки минздрав дал выдержку из пояснений главного врача Касимовского ММЦ Виктор Бардина. Приводим комментарий полностью:

«На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020г. №415 сотрудники рентгенологического отделения получили выплаты за апрель 2020 года согласно отработанных смен. Выплаты получили 9 человек.

В апреле 2020 года в инфекционном отделении было пролечено 70 пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией. 19 пациентов из них были переведены в стационары Рязани, впоследствии у них был подтверждён COVID-19.

В соответствии с приказом регионального министерства здравоохранения N 755 от 15 мая 2020 года, сотрудники инфекционного отделения получат выплаты за май в необходимом объеме».

Попытка оправдаться выглядят, мягко говоря, неубедительно. Особенно на фоне заявлений властей о том, что медикам не просто заплатили, но и доплатили за ошибочно рассчитанные по сменам, часам и т.д. выплаты (такие расчеты вызвали негодование Владимира Путина, но Виктор Бардин говорит о них как о состоявшемся и, самое главное, неизменном факте). Тем более, прокуратура подтвердила, что большую часть подчиненных, имевших право на немалые деньги - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, Бардин попросту оставил за скобками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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