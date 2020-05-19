Пока минздрав рапортует о выплатах медикам, рязанские врачи считают, что их обманули

Так получилось, что пандемия коронавируса обнажила уже давно существующие проблемы в системе здравоохранения. Некоторые из них носят системный характер и относятся больше к федеральному уровню, другие имеют чисто региональную специфику и находятся в поле зрения местных властей.

На минувшей неделе в федеральном информационном поле активно обсуждалась тема дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.

Напомним, 8 апреля президент Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты для специалистов, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом. От 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от должности тем, кто работает в больницах, официально признанных госпиталями по коронавирусу. От 25 до 50 тысяч – сотрудникам скорой помощи, которые также работают с заболевшими COVID19. А также отдельной мерой предусмотрены дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. На эти цели федеральным центром в регионы было выделено более 10 миллиардов рублей.

«НАМ ЗАПЛАТИЛИ ВСЕГО НА 20 РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ»

Но что-то пошло не так, и, получив обещанные выплаты некоторые медики были, мягко сказать, удивлены. В течение всей прошлой недели на редакционный телефон поступило множество звонков от сотрудников разных лечебных учреждений, подавляющее большинство из районных больниц.

Люди рассказывали, что, несмотря, на то, что весь апрель они контактировали и работали с зараженными коронавирусом, в итоге в качестве доплаты получили смехотворные суммы: одним заплатили 280 рублей, другим – по 600, а кому-то повезло, и им выплатили 1200 рублей.

Все обратившиеся были возмущены и считали, что их обманули. Многим их непосредственное руководство объясняло, что выплаты якобы полагаются только за время, проведенное с больными, и только в том случае, если у человека официально был подтвержден COVID-19.

– У нас эти деньги были внесены в графу «за напряженность». Я специально не поленилась и посмотрела, сколько мы получали в прошлые месяцы. Так вот, сейчас нам заплатили, всего на 20 рублей больше. Хотя я каждую смену возила в Рязань биоматериалы и людей, которых потом госпитализировали в ковидные больницы, – рассказала «КП» сотрудница одной из районных больниц.

ВСЕ ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО СОТРУДНИКИ ПЯТИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

При этом 15 мая министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий доложил губернатору, что дополнительные выплаты получили абсолютно все медики, которые помогают в лечении пациентов, больных коронавирусом.

– Это около 3 тысяч человек: врачи, средний медперсонал стационаров, амбулаторного звена, фельдшеры и водители скорой медпомощи, – сказал чиновник.

Кроме того, Прилуцкий сообщил Николаю Любимову, что за апрель общая сумма федеральных выплат составила более 35,6 миллиона рублей. Врачи стационаров за полностью отработанный месяц получили 28,9 тысячи рублей, средний медицинский персонал – 14,5 тысячи рублей. Доплаты врачам амбулаторного звена в зависимости от количества смен составили до 23,1 тысячи рублей, среднему медицинскому персоналу – до 11,5 тысячи рублей.

Также, по словам министра, стимулирующие выплаты в полном объеме получили только работники стационаров клинической больницы имени Семашко, БСМП, ОКБ, больницы №11 и станции скорой медицинской помощи. Максимальная выплата врачам составила 108,9 тысячи рублей, среднему медицинскому персонала – 61,5 тысячи рублей, фельдшерам скорой медицинской помощи – 36,5 тысячи рублей.

Однако сразу после того как министр здравоохранения Рязанской области отчитался по выплатам, мол, все медработники получили стимулирующие надбавки, фельдшеры и водители скорой пожаловались президенту Владимиру Путину, что денег практически не увидели.

Получается какая-то двоякая ситуация: региональный минздрав рапортует о том, что все выплаты дошли до адресатов и даже приводит цифры. А медики говорят, что полученные в качестве доплаты копейки они воспринимают не иначе, как издевательство.

ИНФОРМАЦИЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ СИЛОВИКИ

16 мая СК России по Рязанской области сообщил, что ведомство организовало доследственную проверку по размещенной в интернете информации о невыплате (или частичной выплате) денежных средств водителям и фельдшерам бригад «Скорой помощи» Рязанской МРБ и рязанской клинической станции скорой помощи, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19.

Следователи установят размеры существующих задолженностей, а также все обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников. Также будет дана правовая оценка действий руководителей регионального здравоохранения, по результатам которой примут процессуальное решение.

К следователям присоединилась и прокуратура. Во время надзорных мероприятий ведомство также оценит законность начисления оплаты труда медицинским и иным работникам, и проверит обеспеченность бригад скорой помощи средствами индивидуальной защиты.

Будем надеяться, что компетентные органы разберутся в сложившейся ситуации и сообщат общественности о результатах проверки в самое ближайшее время. Потому, что, не видя своими глазами финансовые документы и отчеты о выплатах, нам остается только догадываться, кто в этой ситуации говорит правду, а кто нет.

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