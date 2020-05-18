2020-05-18T13:29:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач-хирург рязанской больницы уволился из-за ситуации с коронавирусом

По его словам, врачи не обеспечены средствами защиты и не получают доплаты
Антон КОНОВАЛОВ
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Врач-хирург рязанской больницы уволился из-за ситуации с коронавирусом.Врач-хирург рязанской больницы уволился из-за ситуации с коронавирусом.
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Хирург Шацкой межрайонной больницы Александр Ляпин принял решение «прекратить рабочую деятельность и уйти из профессии» из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Рязанской области. Видеообращение опубликовано в социальных сетях .

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Видеообращение хирурга Шацкой МРБ
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- Я устал работать и бояться в той ситуации, когда у нас нет ни средств защиты, ни доплат, ни страховки от коронавирусной инфекции, - объяснил специалист.

По словам человека, проработавшего 36 лет в районной медицине, среди его коллег COVID-19 уже заразились два фельдшера скорой помощи, три санитарки родильного отделения и одна санитарка хирургического отделения.

- Руководство больницы, зная об этом, не обеспечивает должную защиту, изоляцию и все противоэпидемические мероприятия, которые необходимы в данной ситуации, - заявил врач-хирург.

56-летний специалист добавил, что не хочет заразиться и остаться инвалидом, «если выживет».

- Это сложное решение, мне об этом трудно говорить, но я вынужден, - сказал Александр Ляпин в концовке.

Позже в минздраве прокомментировали видеообращение специалиста. По словам чиновников, врач находится на рабочем месте, к коронавирусным больным отношения не имеет, а средства защиты имеются (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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