2020-05-08T18:39:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр Прилуцкий рассказал, сколько рязанских медиков заразились коронавирусом

По словам чиновника, избежать заболевания очень сложно, хотя принимаются все меры [видео]
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Министр Прилуцкий рассказал, сколько рязанских медиков заразились коронавирусом.Министр Прилуцкий рассказал, сколько рязанских медиков заразились коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязани заразились коронавирусом 45 медиков. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

— Врачи у нас уже высококвалифицированные, обученные, освоили методы лечения на самом современном уровне, — отметил чиновник в интервью ГТРК «Ока». — Мы видим, что смертность у нас все-таки невысокая. Это тоже говорит о том, что хорошо работают реаниматологи, анестезиологи. Поэтому ситуация напряженная, но стабильная, но контролируемая.

По словам Прилуцкого, на сегодняшний день в Рязани коронавирусом заболели около 45 медиков.

— Как и во всей стране, и у нас есть заболевшие медики. Это трудно избежать, хотя принимаются все меры, — подчеркнул министр.

В Рязани коронавирусом заболели несколько десятков медиков.Источник: ГТРК "Ока".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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