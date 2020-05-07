2020-05-07T17:31:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-губернатор Игорь Греков: От коронавируса в Рязанской области умерли пять человек

Всего с начала пандемии в регионе скончались 12 человек, но причиной смерти COVID-19 стал только в пяти случаях
Александр РАДЫГИН
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Вице-губернатор Игорь Греков: от коронавируса в Рязанской области умерли пять человек.Вице-губернатор Игорь Греков: от коронавируса в Рязанской области умерли пять человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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7 мая на заседании оперативного штаба вице-губернатор Игорь Греков доложил о текущей ситуации с коронавирусом в Рязанской области, в частности – о смертности от COVID-19.

— В настоящее время в регионе зарегистрировано 1475 человек с подтвержденным или условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Выписано из больниц и снято с учета с домашнего карантина в общей сложности 133 человека. Умерли за это время 12 человек [с положительным результата теста], причиной смерти коронавирус стал в пяти случаях, — сообщил вице-губернатор.

По словам Грекова, оперативные штабы в районах области работают в штатном режиме, дезинфекция проводится в соответствии с установленными графиками. На въездах в регион установлены посты с камерами видеофиксации, всех въезжающих в Рязанскую область предупреждают о необходимости соблюдения режима двухнедельной самоизоляции. Через несколько дней аналогичные посты появятся на всех вокзалах Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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