Еще в шести населенных пунктах Рязанской области появился коронавирус

7 Май 2020 2020-05-07T16:02:26+03:00

Появились последние на 7 мая данные о географии распространения COVID-19 в муниципальных образованиях региона

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7 мая обновилась статистика распространения коронавирусной инфекции в муниципальных образованиях Рязанской области. По состоянию на 12.00 выявили 1475 человек с COVID-19, причем 37 из 79 новых случаев заболевания за сутки выявили в Рязани.

На карте коронавируса в Рязанской области 7 мая появились еще шесть населенных пунктов, ранее пандемией не затронутых: Быбино-Булыгино (Касимовский район), Хирино (Рязанский район), Пупкино, Елино (оба – Захаровский район), Никитино (Путятинский район) и Михеи (Сапожковский район).

За минувшие сутки стало известно о шести положительных тестах на COVID-19 в Новомичуринске и о пяти в Шилове. Теперь там насчитывают 45 и 12 случаев заражения соответственно.

Количество инфицированных по различным муниципальным образованиям:

- в г. Рязани - 795 (+37 по сравнению с 6 мая);

- в Рязанском районе – 115 (+3) (Заокское – 31 (+1), Учхоз Стенькино - 12, Тюшево - 11, Заборье - 7, Поляны – 8 (+1), Дядьково - 5, Подвязье - 5, Рожок - 4, Ялтуново - 4 , Абрютино - 3, Высокое - 3, Мурмино - 3, Земенки - 2, Насурово - 2, Алтухово - 1, Богданово - 1, Варские - 1, Вышгород - 1, Дмитриевка - 1, Дубровичи - 1, Затишье - 1 (+1), Листвянка - 1, Полково - 1, Ровное - 1, Секиотово - 1, Ульяновка - 1, Ходынинские дворики2 - 1, Шумашь – 1, Хирино – 1 (+1));

- в Скопинском районе – 53 (Павелец - 18, Ильинка - 13, Побединка - 4, Горлово - 3, Березняги - 2, Клекотки - 2, Моховое - 2, Отрада - 2, Вослебово - 1, Делехово - 1, Нагиши - 1, Новиково - 1, Петрушино - 1, Успенское - 1, Шелемишево - 1);

- в г. Скопин - 28 (+1);

- в Михайловском районе - 38 (+4) (Октябрьский – 14 (+2), Стрелецкие выселки - 5, Виленка - 2, Козловка - 2, Печерники – 2 (+1), Березово - 1, Волосовка - 1, Грязное - 1, Иваньково - 1, Ижеславль - 1, Киндяково - 1, Красное - 1, Первомайский - 1, Покровское1 - 1, Фирюлевка – 1, Пушкари – 1 (+1));

- в г. Михайлов – 44 (+1);

- в Пронском районе - 4 (Б. Погореловка - 1, Маклаково - 1, Мамоново - 1, Роскино - 1);

- в Пронске - 8;

- в г. Новомичуринск - 45 (+6);

- в Рыбновском районе - 35 (Костино - 7, Новоселки - 7, Высокое - 4, Глебково - 4, Горяйново - 3, Старолетово - 3, Житово - 1, Завод Ветзоотехника - 1, Зубово - 1, Козловка - 1, Перекаль - 1, Пощупово - 1, Старое Батурино - 1);

- в г. Рыбное – 25 (+2);

- в Сараевском районе - 22 (Красный Озерок - 7, Алексеевка - 3, Красный Куст - 2, Мордово - 2, Сысои - 2, Бычки - 1, Красная Вершина - 1, Кривское - 1, Напольное - 1, Новый Хутор - 1, Паники - 1);

- в р.п. Сараи - 5;

- в Сасовском районе - 11 (Сотницыно - 3, Раково - 2, Фроловское - 2, Алешино - 1, Гавриловское - 1, Кузьминки - 1, Молодежный - 1);

- в г. Сасово - 22;

- в Касимовском районе – 10 (+1) (Подлипки - 2, Телебукино - 2, Клетино - 2, Щербатовка - 2, Быбино-Булыгино – 1 (+1), Малеево - 1);

- в г. Касимов - 22 (+1);

- в Клепиковском районе - 19 (+1) (Аверкиево - 5, Тума - 3, Криуша – 3 (+1), Алексеево - 1, Егорово - 1, Кондаково - 1, Молькино - 1, Натальино - 1, Первушкино - 1, Пилево - 1, Хараблино - 1);

- в Спас - Клепиках - 2;

- в Ряжском районе - 5 (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное - 1);

- в г.Ряжск - 17 (+4);

- в Спасском районе - 13 (Спиртзаводской - 4, Павловка - 2, Сушки - 2, Брыкин Бор - 1, Ижевское - 1, Огородниково - 1, Старостеклянное - 1, Троица - 1);

- в г. Спасск-Рязанский - 13;

- в Захаровском районе - 14 (+3) (Смена - 5, Безлычное - 3, Пупкино – 2 (+2), Елино – 1 (+1), Плахино - 1, Поливаново - 1, Пупкино - 1);

- в с. Захарово - 2;

- в Шиловском районе - 11 (Лесной - 5, Сановка - 2, Аделино - 1, Елизаветинка - 1, Заполье - 1, Муратово - 1);

- в п. Шилово – 12 (+5);

- в Шацком районе – 12 (+2) (Казачья Слобода – 7 (+1), Высокое - 1, Лесное Конобеево – 2 (+1), Новочернеево - 1, Печины - 1);

- в г. Щацк - 10;

- в Чучковском районе - 3 (Мелихово – 3);

- в п. Чучково - 8;

- в Ермишинском районе - 8 (+2) (Азеево - 2, Гремячий ключ - 2, Надежка - 2 (+1), Савватьма – 2 (+1));

- в Ермиши - 5;

- в Милославском районе - 3 (Бугровка - 1, Кочуры - 1, Чернава - 1);

- в п. Милославское - 6;

- в Александро - Невском районе - 5 (Боровок - 5);

- в Александро - Невском - 2;

- в Ухоловском районе - 2 (Поляки - 1, Покровское - 1);

- в п. Ухолово - 4;

- в Старожиловском районе - 3 (Ивановское - 1, Истье - 1, Панинская слобода - 1);

- в р.п. Старожилово - 6 (+3);

- в Путятинском районе – 3 (+1) (Глебово - 1, Никитино – 1 (+1), Строевское - 1);

- в Кораблинском районе - 1 (Кипчаково - 1);

- в г. Кораблино - 1;

- Сапожковский район – 2 (+2) (Михеи – 2 (+2));

- в р.п. Сапожок - 1.

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