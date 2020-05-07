Роддом №2 в Рязани перестал принимать рожениц из-за коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T10:32:27+03:00

В городе остался один роддом, но сверхнагрузки минздрав пока не ожидает

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Родильный дом №2 в Рязани, где три работника заразились коронавирусом, перестал принимать новых рожениц. Информацию миздрава дополнила областная опергруппа по борьбе с распространением COVID-19.

Город временно остался с единственным медучреждением такого профиля – роддомом №1, который рассчитан на 75 коек. В районах продолжают функционировать восемь акушерских стационаров – на базе пяти межрайонных медицинских центров и трех межрайонных больниц.

«В стационарах Родильных домов №№1 и 2 родоразрешаются 7-8 женщин. И это не является сверхнагрузкой. Для сравнения в 80-х годах в каждом роддоме Рязани фиксировалось 15-18 родов в сутки», - заверили в минздраве.

Пациентки роддома №2, как и персонал, протестированы на COVID-19 и продолжают получать помощь. Точные сроки завершения противоэпидемических мероприятий не называются. На полную дезинфекцию обычно требуется три недели, но в зависимости от ситуации времени может уйти и меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU