Три работника роддома №2 в Рязани заразились коронавирусом
В Рязани в родильном доме №2 три работника заразились коронавирусной инфекцией. Об этом «Комсомолке» сообщили в областном минздраве. Заболевших отстранили от работы и взяли под медицинское наблюдение.
- Определён круг контактных лиц из числа сотрудников и пациенток роддома. Реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий, - отметили в минздраве.
Весь персонал и пациенток протестировали на COVID-19. Кроме того, в медучреждении, которое продолжает работать, запланировали дезинфекцию.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани у женщин с подозрением на коронавирус родились дети
У новорожденных COVID-19 не обнаружили. Они находятся в отдельных боксах детской больницы (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU