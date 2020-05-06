Три работника роддома №2 в Рязани заразились коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T12:40:47+03:00

Весь персонал и пациентки сдали анализы. Медучреждение продолжает работать

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В Рязани в родильном доме №2 три работника заразились коронавирусной инфекцией. Об этом «Комсомолке» сообщили в областном минздраве. Заболевших отстранили от работы и взяли под медицинское наблюдение.

- Определён круг контактных лиц из числа сотрудников и пациенток роддома. Реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий, - отметили в минздраве.

Весь персонал и пациенток протестировали на COVID-19. Кроме того, в медучреждении, которое продолжает работать, запланировали дезинфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU