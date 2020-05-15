Умершего врача «ковидной» больницы в Рязани включили в «Список памяти»

15 Май 2020 2020-05-15T09:15:22+03:00

Официальные лица тем временем хранят молчание по поводу причин гибели уже двух работников медучреждения

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Умершего врача больницы №11 в Рязани, где лечат юных пациентов с COVID-19, включили в «Список памяти». Марина Пискунова ушла из жизни 29 апреля в возрасте 60 лет. Она работала заведующей детским инфекционным ларингитным отделением и была главным внештатным специалистом по инфекционным болезням у детей.

Дать однозначный ответ, был ли у Марины Анатольевны коронавирус, официальные лица так и не решились. В некрологах лишь упоминалась «тяжелая продолжительная болезнь».

Что касается «Списка памяти», то в него на момент публикации новости включили 190 медиков, «погибших во время пандемии».

- К нам обращаются с вопросом о том, почему тот или иной человек включен в список, хотя он заразился не на работе или болел другим тяжелым заболеванием. Задача списка - сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику, - отметили авторы, которые пожелали остаться неизвестными.

Пока Марина Пискунова остается в списке единственным медиком из Рязани, хотя через неделю после нее скончался другой работник 11-й больницы – руководитель службы гражданской обороны, врач-рентгенолог Андрей Барсук. Неофициально сообщают о его положительном тесте на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU