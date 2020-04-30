В Рязани умерла врач-инфекционист больницы №11 Марина Пискунова
29 апреля на 61-м году жизни скончалась заведующая детским инфекционным ларингитным отделением рязанской больницы №11, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, главный внештатный детский инфекционист регионального минздрава Марина Анатольевна Пискунова.
Марина Анатольевна проработала в детском инфекционном ларингитном отделении 11-й больницы более 35 лет.
Коллектив больницы №11 выражает глубокие соболезнования родным и близким Марины Анатольевны в связи с невосполнимой утратой.
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ИСТОЧНИК KP.RU